01 Haziran 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 107.266 1.65 EURO 7,5810 0.20
USD 6,8190 -0.01 ALTIN 380,330 0.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

01 Haziran 2020 Pazartesi - 17:57 | Son Güncelleme : 01 06 2020 - 17:57

Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında terör örgütüne ait silah ve mühimmatların gizlendiği bilgisi üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Batman İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk ilçesi kırsalında kayalıklar altında bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmatların gizlendiği bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.
 
Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde kayalıklar altına gizlenmiş şekilde;
 
- 3 adet roketatar silahı,
- 8 adet antitank roketatar mühimmatı,
- 8 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği,
- 1 adet GP-25 bombaatar silahı (Kaleşnikof P.tf. monte edilebilen),
- 6 adet 40 mm bombaatar mühimmatı,
- 1 adet el telsizi,
- 70 metre 2.5mm.lik tek hatlı bakır kablo.
- 50 metre 1.5mm.lik tek hatlı bakır kablo,
- 1 adet üç antenli portatif 3G GSM sinyal kesici,
- 4 adet adaptörlü sarj cihazı ele geçirildi.
 
Bölgede operasyonlar devam ediyor.

ETİKETLER

Batman Kozluk pkk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.