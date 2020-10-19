PKK topladı HDP dağıttı! Kars'ta böyle örgütlenmiş...

PKK/KCK'nın sözde 'Demokratik Özerlik' stratejisi kapsamında Kars 'ta, köy ve mahalle komisyonları oluşturulduğu, mevcut yargı sistemini devre dışı bırakmak için 'Adalet Komisyonu' kurulduğu ve bu kapsamda barıştırma ve yargılama faaliyeti yürütüldüğü tespit edildi. Ayrıca HDP ile PKK 'nın Kovid-19 salgını kapsamında koordineli yürüttüğü yardım kampanyası kapsamında Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde toplanan paraların ölen ya da tutuklanan teröristlerin yakınlarına aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

HDP İLE PKK'NIN EL ELE YARDIM KAMPANYASI

Kars'ta bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik terör soruşturmasında 1 Ekim'de operasyon düğmesine basılmış ve 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, Kars Belediyesi sözde Eşbaşkanı Şevin Alaca, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı, Kars Belediyesi Meclis Üyeleri Fahrettin Kaya, Suat Bayhan, Kaya Naki, Digor Belediyesi sözde eski Eşbaşkanı Şengül Erkmen, Digor eski Belediye Başkanı Zorba Başkutlu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı. PKK/KCK'nın Kars'taki örgütlenmesine darbe vuran soruşturmada önemli detaylara ulaşıldı.

BELEDİYE 'TERÖRİST' KONTENJANINDAN

Soruşturma dosyasına, şüphelilerin, PKK/KCK içerisinde "Değer Ailesi" (ölen ya da tutuklanan örgüt mensuplarının yakınları) olarak nitelendirilen şahısları belediyede işe almalarına ilişkin faaliyetleri girdi. Buna göre, şüphelilerden Kars HDP İl Başkanı Cengiz Anli'nin Kars Belediyesi'nde herhangi bir resmi görevi olmamasına rağmen örgüt içerisindeki faaliyetleri doğrultusunda işe alımlarda etkin rol üstlendiği tespit edildi. Yine şüpheli Şevin Alaca'nın da ölen ya da tutuklanan teröristlerin yakınlarını işe alma çalışmalarında bulunduğu belirlendi.

PKK TOPLADI HDP DAĞITTI

HDP'nin, Kovid-19 salgını kapsamında başlattığı 'Kardeş Aile Kampanyası'nı, PKK/KCK'nın Avrupa çatı yapılanması Avrupa Kürt Demokratik Toplum Kongresi'ne (KCDK-E) bağlı sözde Kürt Kızılayı ile koordineli yürüttüğü tespiti de soruşturma dosyasına girdi. Bu kapsamda, Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde toplanan paraların, HDP ve HDP'li belediyeler aracılığıyla ölen ya da tutuklanan teröristlerin yakınlarına aktarıldığı belirlendi. Soruşturma şüphelilerinin de Kars'ta söz konusu faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin çok sayıda telefon görüşmesinin olduğu öğrenildi. Ayrıca bu kampanyayla ilgili HDP içerisinde illerde sorumlu olan şahsın irtibat bilgilerinin örgüte ait internet sitelerinden paylaşıldığı da tespit edildi. (Sabah)