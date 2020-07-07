Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince yürütülen ikna süreci kapsamında, 2015 yılında PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne katıldığı belirlenen bir kadın örgüt üyesinin, ailesi ile yapılan ikna çalışmaları neticesinde teslim olmasının sağlandığı belirtildi.
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- PKK terör örgütü üyesi bir kadın jandarmaya teslim oldu
PKK terör örgütü üyesi bir kadın jandarmaya teslim oldu
İHA | 07 Temmuz 2020 Salı - 18:25 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 18:25