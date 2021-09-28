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PKK sivilleri hedef aldı: 2 ölü 19 yaralı

DHA |  28 Eylül 2021 Salı - 18:01 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 18:01

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı bölgesinde 2 yerde patlattığı bombalar nedeniyle 2 sivilin öldüğünü, 19 sivilin de yaralandığını açıkladı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmiyor. Teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladı.
 
Masum sivilleri katletmekten başka bir amacı olmayan PKK/YPG terör örgütü ve destekçileri unutmamalıdır ki bölgenin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürecek, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz" denildi. 
 
 

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Milli Savunma Bakanlığı PKK YPG Fırat Kalkanı
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