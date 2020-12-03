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PKK Sincar'dan çıkarıldı

03 Aralık 2020 Perşembe - 9:30 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 9:32

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, "Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti" açıklamasını yaptı.


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PKK Sincar terör örgütü
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