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PKK sığınağından tavla ve satranç takımı da çıktı

AA |  31 Aralık 2017 Pazar - 16:49 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 16:58

Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalında JÖH ve komandoların PKK'lı bir teröristi etkisiz hale getirdiği sığınakta, bir kalaşnikof tüfek ve savunma tipi 2 el bombasının yanı sıra tavla ve satranç takımından televizyona kadar birçok malzeme ele geçirildi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına  bağlı jandarma özel harekat (JÖH) timleri ile komandolar tarafından Refahiye  ilçesi Söğütlü köyü Koç mezrası kırsalında 5 gün önce başlatılan hava destekli  operasyon sürüyor.
 
Sığınağa saklanan bir teröristin ansızın düzenlenen operasyonla  etkisiz hale getirilmesi sonrası bölgede başka terörist olup olmadığını araştıran  Mehmetçik, öldürülen teröristin bulunduğu sığınakta da detaylı arama yaptı.
 
Teröristlerce toprak kazılarak hazırlanan sığınakta, öldürülen  teröriste ait bir kalaşnikof tüfek ve savunma tipi 2 el bombasının yanı sıra bir  büyük telsiz, bomba yapımında da kullanılan 2 ayrı 72 amperlik akü, 10 metre  uzatma kablosu, 10 farklı 12 kilogramlık mutfak tüpü ve 100 metre kablo ile 2  eşofman, birer adet palaska ve kütüklük, pas sökücü, jeneratör, televizyon, uydu  alıcısı, adaptör, uyku tulumu, haki renkli panço, eldiven, "leşker" kıyafeti,  haki renkli sırt çantası, hırka, şort, powerbank, harddisk, pusula, güneş enerji  çevirici güç kaynağı, led lamba, şemsiye, 3 bidon, 7 gömlek, 2 çift çorap ve 4  atlet ele geçirildi.
 
 
 PKK'nın bölgedeki deposu
 
Terör örgütünün bölgede depo olarak kullandığı anlaşılan sığınakta  birer adet satranç takımı ve tavla ile yemek listesi, kayıt cihazı ve kaseti, 5  not defteri, 62 adet pil, 5 adet 60'lık kamera kaseti, krem ve 9 parça halinde  örgütsel doküman da bulundu. Hiç kullanılmadığı anlaşılan satranç takımının  kutusunda olduğu belirtildi.
 
 
Birçok yaşam ve sağlık malzemesinin de ele geçirildiği sığınakta  bulunan diğer malzemeler ise şöyle sıralandı:
 
"46 kilogram un, 5 kilogram salça, 11 kilogram toz şeker, 7 kilogram  pirinç, 5 kilogram bulgur, 7 kilogram bulgur yarması, 5 kilogram nohut, 5  kilogram kuru fasulye, 10 kilogram kırmızı mercimek, 3 kilogram çay, 1,5 kilogram  pul biber, 10 ayrı 100 gramlık hamur mayası, 55 adet 5 gramlık şekerli vanilin, 3  adet 750 gramlık tuz, 5 hamur kabartma tozu,  9 adet 53 volt ampül, 80 mum, 2,5  litrelik bir boş bidon, 11 ağrı kesici ilaç, 10 sargı bezi, 4 makara iplik, 11  kitap, 2 tıraş köpüğü, 2 koli bandı, 1 tıraş makinesi ve şarj aleti, 12 çakmak, 3  çakmak gazı, 6 diş fırçası, 5 battaniye, 5 bardak, 4 diş macunu, 15 litre motor  yağı ile birer adet tentürdiyot, çaydanlık, düdüklü tencere, tabak, soba, top  halinde bez, masa örtüsü, nevresim."
 
 Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları devam ediyor.
 
  
 
 

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PKK sığınak malzeme terör örgütü
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