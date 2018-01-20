PKK/PYD sivillerin çıkışına izin vermiyor

Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kürt halkına zarar verdiği yönünde kara propagandaya hazırlanan terörist örgüt, Afrin'den ayrılmak isteyen sivillerin ilçeden çıkışına izin vermiyor.

Sivil halk, terör örgütü tarafından kalkan olarak kullanılmak üzere bölgede kalmaya zorlanıyor.

PKK/PYD-YPG terör örgütünün bu çabaları, Afrin halkının isyanını ve örgüte olan tepkisini arttırmış durumda. PKK terör örgütünün sivil halk üzerinden oynadığı oyunun istihbarat bilgileri, TSK tarafından da harekat değerlendirmelerinde üst seviyede dikkate alınan unsurlar arasında.

Sivil halk hassasiyetinin önceliklendirildiği operasyonda düğmeye basılması için sahadaki koşulların oluşması bekleniyor. (Yeni Şafak)