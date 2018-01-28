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PKK/PYD sığınaklarında çok sayıda "cesaret ilacı" bulundu

AA |  28 Ocak 2018 Pazar - 22:09 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 22:13

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terörden arındırdığı Burseya Dağı'ndaki sığınak ve mevzilerde terör örgütü PYD/PKK'ya ait çok miktarda uyuşturucu hap bulundu.


Bugün sabah saatlerinde TSK ve ÖSO'nun ortak operasyonu ile yaklaşık  dört yıldır terör örgütü işgalindeki Burseya Dağı PYD/PKK'dan alındı. Operasyon  sonunda dağ zirvesindeki terör örgütü sığınak ve mevzilerde arama-tarama  çalışması yapan TSK ve ÖSO unsurları çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.
 
Suriye'de cesaret ilacı olarak da bilinen "Captagon" isimli  uyuşturucu, daha önce Suriyeli muhaliflerin Beşşar Esed rejimine karşı yaptıkları  operasyonlarda rejim üslerinde ele geçirilmişti.
 
Türkiye'nin sınırını terör örgütlerinden temizleme harekatının ilki  olan Fırat Kalkanı Harekatı sırasında DEAŞ'a ait askeri noktalarda da ortaya  çıkan "Captagon", terör örgütleri tarafından militanlara tavsiye ediliyor.
 
Burseya Dağı'nda yakalanan terör örgütü PYD/PKK üyelerinin ifadelerine  göre, örgüt, dağıtım sırasında teröristlere ilacın onları uyanık tutacağı, enerji  vererek yorgunluk hissini engelleyeceğini söylüyor.
 
Terör örgütü PYD/PKK'nın teröristlere kullanım amaçlı dağıttığı  uyuşturucunun aynı zamanda örgütün en önemli gelir kaynaklarından biri olduğu  biliniyor.
 
Rejim askerlerinde de çıkmıştı
 
Öte yandan Esed rejimi sık sık "Captagon" ve benzeri uyuşturucuların  Suriyeli muhalifler ve özellikle ÖSO tarafından kullanıldığını iddia etmesine  karşın, söz konusu maddelere rejim güçlerinin üslerinde rastlanmıştı.
 
2015 yılı baharında İdlib ilinin Suriyeli muhalifler tarafından  kontrol altına alındığı operasyonlar sırasında Esed rejimi ve İran destekli  yabancı savaşçıların askeri üslerinde yüksek miktarda "cesaret verici" uyuşturucu  ilaç ele geçirilmişti. 

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