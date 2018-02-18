PKK/PYD'nin lojistik yolları kesiliyor!

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30. güne girildi. Çatışmalar Raco kırsalı ve Cinderes'te yoğunlaştı. Operasyonun 29. gününde 44 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilirken ilk günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1595 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Zeytin Dalı Harekâtı’nda Afrin’in batısındaki terör örgütü PYD/PKK’nın 6 yıldır işgal ettiği stratejik noktaları temizleyerek güvenli ilerleme hatları oluşturdu. 3 gündür Afrin’in batısında süren çatışmalar sonucu Raco kırsalındaki köylerde hâkimiyet sağlayan komandolar ve ÖSO askerleri kritik noktalara mevzilendi. Kandil’den gelen Raco ve Cinderes’teki teröristlerin Afrin bağlantısı kesilmeye çalışılıyor. Tank ve topçu birliklerinin desteğiyle dağlık arazilere konuşlanan TSK ve ÖSO askerlerinin, teröristlerin sızma girişiminde bulunduğu geçiş yollarını ele geçirdiği bildirildi.

PYD CEPHANESİ BOMBALANDI

Çatışmaların sürdüğü Raco cephesine silah ve asker takviyesi yapılırken stratejik beldeye 2 koldan operasyon yapılması hedefleniyor. Raco’nun alınmasıyla Afrin’e ulaşmanın kolaylaşacağı öngörülüyor. PKK/PYD’li keskin nişancı teröristlerin ise Raco Beldesi’ne konuşlandığı bildirildi. Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre Afrin’in güneybatısında bulunan Cinderes Beldesi’ne 3 kilometre uzaklıkta çatışmalar devam ederken ağır silahlarla PYD cephaneliği vuruldu. Cinderes ve Raco kırsalındaki terör örgütü mevzileri, insansız hava araçlarıyla belirlenip topçu bataryaları, fırtına obüsleri, çok namlulu roketatarlar ve jetlerle ateş altına alınıyor. Zeytin Dalı Harekâtı’nın 29’uncu gününde 44, toplamda ise 1595 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

13 NOKTAYA UZANAN TÜNEL

Burseya Dağı’ndan 13 ayrı noktaya uzanan ve örümcek ağını andıran tüneller, özel eğitimli komandolar tarafından temizlenip kapatılıyor.