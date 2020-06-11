PKK'nın 'zindan yapılanması'na darbe! 22 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürüttürülen terör soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün sözde 'zindan yapılanması'na yönelik operasyon, Diyarbakır merkezli 2 ilde operasyon başlattı.

Terör örgütü PKK'nın sözde 'zindan yapılanması' olarak nitelendirdiği cezaevi, iç ve dış koordinasyon yapılanmasında sorumlu ve üye olarak eylem ve faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır ve Erzurum'da 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise tabanca, yarı otomatik tüfek ve buna ait 51 fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.