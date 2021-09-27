Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesine bağlı Kapaklı Köyü kırsalına terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde toprağa gömülü 10 kilogram patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı, 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 el bombası, 6 el bombası fünyesi ve bir sis kutusu ele geçirildi.
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PKK'nın toprağa gömülü patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi
DHA | 27 Eylül 2021 Pazartesi - 20:39 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 20:39