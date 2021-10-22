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PKK'nın sözde yöneticisi Taybet Bilen öldürüldü!

AA |  22 Ekim 2021 Cuma - 14:15 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 14:16

MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.


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