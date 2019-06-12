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PKK'nın sözde metropol sorumlusuna 1100 yıl hapis cezası

AA |  12 Haziran 2019 Çarşamba - 20:48 | Son Güncelleme : 12 06 2019 - 20:48

Adana Valiliği'ne 2016'da yapılan saldırıyla ilgili, PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusunun da içinde olduğu 3 sanık 1100'er yıl hapse çarptırıldı.


Adana'da, 24 Kasım 2016'da valilik otoparkına park edilen  bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusunun da arasında olduğu 3 sanık toplam 1100'er yıl hapse çarptırıldı, 18 sanığın ise 5 yıl ile 28 yıl 10 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına  karar verildi. 
 
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 10'u tutuklu 26 sanıktan  bazıları ile avukatları katıldı.
 
Duruşmada ilk olarak Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını  tekrar ederek, sanıklar M.K, A.S, E.E. ve G.E'nin delil yetersizliğinden  beraatine karar verilmesi, diğer sanıkların üzerlerine atılı suçlar yönünden  cezalandırılması yönündeki görüşünü yineledi.
 
Terör örgütü PKK'nın sözde "Akdeniz metropol sorumlusu" olduğu iddia edilen "Halo Dayı" kod adlı tutuklu sanık Eyüp Çelik, savunmasında, suçlamaları reddederek, valilik saldırısıyla bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.
 
Savunması alınan tutuklu sanıklardan Adnan Çoban da saldırıyla ilgisi  ve örgütsel bir konumunun olmadığını öne sürdü.
 
Kimseden herhangi bir talimat almadığını iddia eden Çoban, "Hakkımdaki  suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.
 
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ya da  beraatlerini istedi.
 
Mahkeme heyeti, terör örgütü PKK'nın sözde "Akdeniz metropol  sorumlusu" olduğu iddia edilen "Halo Dayı" kod adlı tutuklu sanık Eyüp Çelik ile  sanıklar Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen'in "Devletin birliğini ve ülke  bütünlüğünü bozmak", "Kasten adam öldürme", "Kasten adam öldürmeye teşebbüs",  "Patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar  Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle toplam  1100'er yıl hapis cezasına çarptırdı.
 
Sanıklar Hasan Vural, İbrahim Ortaç, Selahattin Ortaç, Zahir Yeşilgöz,  Medya Ortaç, Mehmet Çelik, Vedat Bağış, Mulkiye Tekin, Bedriye Tan, Murat Tan,  Sultan Tan, Gurbet Vural, Adnan Çoban, Dindar Kaplan, Nuri Bağış, Zeynep Turan,  Hasan Bağış ve Veysi Tan ise 5 yıl ile 28 yıl 10 ay arasında değişen hapis  cezalarına mahkum edildi.
 
Mahkeme heyeti sanıklar M.K, A.S, G.E. ve E.E'nin delil  yetersizliğinden beraatine, sanık Çiçek Karabulut'un ise ölümü nedeniyle  davasının düşürülmesine karar vererek, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin  devamına hükmetti.

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