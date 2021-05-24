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PKK'nın sözde komutanı itiraf etti! 350 kişiyi deşifre etti

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 8:30 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 8:35

PKK'nın 20 yıl istihbarat ve akademi saha sorumluluğunu yaptıktan sonra kaçıp teslim olan sözde takım komutanı M.Y. 350 teröristi deşifre edip, örgütün tüm faaliyetlerini detaylarıyla anlattı.


M.Y. örgütten kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist, 350 teröristi gerçek isimleri, kod isimleri ve katıldıkları silahlı ve bombalı saldırılarla ilgili fotoğraflarından teşhis ederek, örgütün bundan sonraki eylem ve faaliyetlerini de ayrıntılı biçimde deşifre etti.
 
Örgütün şifreli telsiz kodlarını, kamp alanlarını, saldırı ve eylem planlarına anlattı. Mahkeme, sanığı Türkiye'de herhangi bir terör saldırısına katılmadığı, kendiliğinden kaçıp teslim olduğu, örgütü yapılanmasını çökertecek düzeyde bilgi, belgeyi paylaştığı için etkin pişmanlık yasasından yararlandırılarak ceza verilmeden serbest bıraktı.
 
Örgütün gizli istihbarat servisinin (REL) saha sorumlulusu M. Y.'nin diğer ifşaatları şöyle;
 
MERKEZ GARA'YA TAŞINDI
 
REL istihbaratının merkezi Gara Dağı'na taşındı. Yapılanmanın en tepesinde Cemil Bayık var. İstihbarat çalışmaları casus yazılımlarla yapılıyor.
 
SÖZDE HAKİM VE SAVCILARLA YARGILAMA
 
Suriye'de drone ile havadan suikast yapılması için teröristlere özel eğitimler veriliyor.
 
Para karşılığında yerel halktan da silah altına alınan kişiler var. YPG işgalindeki bölgelerde PKK'nın atadığı sözde sivil hakim ve savcılar PKK karşıtlarını yargılıyor. (Sabah)
 

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PKK istibarat akademi komutan
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