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PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Murat Kalko öldürüldü

16 Ağustos 2020 Pazar - 14:29 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 15:57

MİT'in istihbari çalışmalarıyla PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.


MİT sahadan yürüttüğü  yerel istihbari  çalışmalarda, "15 Ağustos'un yıl dönümünde 3 farklı PKK hücresinin  Türkiye'de  sansasyonel eylemler planladığı" bilgisini aldı.
 
Sözde PKK Başkanlık Konseyi üyesi ve örgütün Silahlı Kanat  Sorumlusu  Murat Karayılan'ın bizzat eylem talimatı verdiği örgütün kritik yapılanmalarına  mensup teröristler, sahadaki MİT ajanlarının yakın takibine alındı.
 
 
Bu kapsamda, PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu "Agit Garzan" kod  adlı Murat Kalko'nun (45) eylem gerçekleştirmek amacıyla komutası altındaki  silahlı grupları hazırlandığı öğrenildi.
 
 
Düzenlenen operasyonla Murat Kalko sorumlusu olduğu Hakurk alanında 11  Ağustos'ta etkisiz hale getirildi. Kalko'nun örgüte 1993'te katıldığı ve pek çok  silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle Terörden Arananlar  Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer aldığı belirtildi.
 
 
Kalko'nun ayrıca Karayılan'ın güvendiği üst düzey bir kadro olduğu ve  özellikle Hakurk sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.
 
Öte yandan, sansasyonel eylemlerin lojistik ve taktik hazırlığını  planladıkları tespit edilen diğer 2 PKK hücresi de yakından izlendi.
 
 
PKK'lıların meskun mahal yerlerinden uzaklaşmalarıyla 13 ve 14  Ağustos'ta düzenlenen 2 farklı operasyonda, üst düzey 6 "PKK özel güç ve  istihbarat mensubu" daha etkisiz hale getirildi.
 
 
"Operasyonlar, örgütten kaçışları artırdı"
 
Bölgede daha önce teslim olan teröristler, "MİT'in, son dönemde PKK  faaliyetlerinin bertaraf edilmesine yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlediği  operasyonların örgütü ciddi biçimde sarstığını ve örgütten kaçışları artırdığını"  belirtti.
 
Uzmanlar ise PKK'ya yönelik böylesi nokta operasyonlarının, örgütün  tepe yöneticilerini Irak'ın kuzeyinde hareket edemez hale getirdiğini, bu durumun  da özellikle sözde PKK Başkanlık Konseyi üyelerinin örgüt kadroları üzerindeki  kontrolünün zayıflamasına neden olduğuna dikkati çekti.
 

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