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Gara'da şehit edilen vatandaşlardan 2'sinin daha kimlikleri belirlendi

DHA, AA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 10:20 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 11:59

Malatya Valiliği, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından 2'sinin daha kimliklerinin belirlendiğini açıkladı.


Valiliğin yazılı açıklamasında, 10 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara  bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen 13  vatandaştan 10'unun kimlik bilgilerinin daha önce kamuoyuna açıklandığı  hatırlatıldı.
 
Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan teşhis ve tespit çalışmaları  neticesinde 2 şehidin daha kimliğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, şu  ifadelere yer verildi:
"Bu şehitlerimizin, 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl kara  yolunda PKK terör örgütü mensupları tarafından yol kesme suretiyle alıkonulan,  Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Erzurum-Palandöken nüfusuna kayıtlı  26.12.1985 doğumlu Jandarma Er Sedat Sorgun ile 21 Eylül 2016 tarihinde  Hakkari-Çukurca kara yolunda PKK terör örgütü mensupları tarafından yol kesme  suretiyle alıkonulan Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli  Balıkesir-Merkez nüfusuna kayıtlı 11.05.1986 doğumlu Uzman Jandarma Çavuş Ümit  Gıcır olduğu tespit edilmiştir. Bir şehidimizin kimlik tespitine yönelik  çalışmalar devam etmektedir."
 
Açıklamada, kimlikleri tespit edilen şehitlerin cenazelerinin aileleri  nezaretinde defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandığı belirtildi.
 

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