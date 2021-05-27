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PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 16 şüpheli tutuklandı

AA |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 17:58 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 17:58

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden HDP'nin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı.


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