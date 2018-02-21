21 Şubat 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
11°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.327 1.67 EURO 4,6720 -0.33
USD 3,7910 -0.20 ALTIN 161,980 -0.33
CANLI BORSA
TÜMÜ

PKK'nın PYD ve Afrin bağlantısı sanık ifadelerinde

21 Şubat 2018 Çarşamba - 11:27 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 13:08

Türkiye'den Suriye'nin Afrin bölgesine kaçmaya çalışırken yaklaşık 7 ay önce yakalanarak tutuklanan PKK'lı 2 terörist, örgütün Afrin'den Amanos kırsalına uzanan bağlantısını itiraf etti. Tutuklu sanık Muhammed: "Bizi Türkiye'ye getiren kurye ile beraber 8 kişi olarak Amanoslar'a kaçak yollarla geldik ve PKK terör örgütüne katıldık. Kurye 'Şiyar' kod adlı bir şahıstır. Kendisi Afrinlidir. Amanos ile Afrin arasındaki geçişleri bu Şiyar kod adlı örgüt üyesi ile Sipan kod adlı başka bir örgüt üyesi gerçekleştirmektedir. Amanoslarda bulunan örgütün yöneticilerinde Amerikan doları bulunmaktaydı. Bu paralar kuryeler aracılığıyla Afrin'den getiriliyordu" Sanık Alo: "PKK terör örgütü silahları kuryeler aracılığıyla Suriye'nin Afrin bölgesinden getirmektedir"


Hatay'da yaklaşık 7 ay önce Suriye'ye kaçmak  isterken Hassa ilçesinde yakalanan ve tutuklanan PKK'lı iki terörist, örgütün  Afrin ve Amanoslar bağlantısını anlattı. 
 
Cumhuriyet savcısı, 1 Temmuz'da sınır hattında yakalanarak tutuklanan  Suriye uyruklu Anwr Muhammed  ve Reşit Alo hakkındaki soruşturmayı tamamladı.
 
İki terörist hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15  yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul  edildi.
 
Tutuklu sanık Muhammed iddianamede yer alan ifadesinde, ülkesindeki  savaş nedeniyle 2012 yılında ailesiyle Suriye'den Türkiye'ye sığındığını ve  İstanbul'a yerleştiğini anlattı.
 
İstanbul'ta tekstil atölyesinde işe başladığını ve oradaki Suriyeli  "Mehmet" isimli iş arkadaşının PYD terör örgütüne katılması için kendisini  yönlendirdiğini ifade eden Muhammed, "İş arkadaşım 'Önce Kilis'e gideceksin şu  yolu takip edeceksin, Suriye sınırına geçince seni orada karşılayacaklar'  şeklinde yol göstermişti. Ben de 2014 yılında PYD silahlı terör örgütüne katılmak  için İstanbul'dan Kilis'e geldim. Yolda karşılaştığım 2 Suriyeli ile kaçak  yollarla Suriye'ye geçtim. Suriye'de araç tuttum, 'Beni PYD karargahına götür'  dedim. O da beni Afrin'de bulunan PYD silahlı terör örgütü karargahına götürdü."  ifadesini kullandı.
 
"AFRİN SORUMLUSU BİZİ TÜRKİYE'YE GÖNDERMEK İSTEDİ"
 
Daha sonra 2016 yılının 8. ayında PYD'nin Afrin sorumlusu "Selahattin"  isimli şahsın kendisini Türkiye'ye göndermek istediğini ilettiğini aktaran  Muhammed, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Selahattin isimli şahıs, 'Türkiye'deki faaliyetlerimiz için bir  kısmınızı Türkiye'ye göndermemiz gerekiyor' dedi ve bizleri Hatay'ın Amanos  Dağları'na gönderdi. Bizi Türkiye'ye getiren kurye ile beraber 8 kişi olarak  Amanoslar'a kaçak yollarla geldik ve PKK terör örgütüne katıldık. Kurye 'Şiyar'  kod adlı bir şahıstır. Kendisi Afrinlidir. Amanos ile Afrin arasındaki geçişleri  bu Şiyar kod adlı örgüt üyesi ile Sipan kod adlı başka bir örgüt üyesi  gerçekleştirmektedir. Ayrıca bu kuryelerin başkanı da 'Şahan' kod adlı bir başka  örgüt üyesidir. Sipan İranlıdır. Şahan ise Türk'tür. Biz sınırdan sınıra örülmüş  olan duvarlarda bulunan deliklere demir çubuklar sokarak bu demir çubukları  merdiven olarak kullanıp duvarı tırmanıp üstünden atlayarak geçtik."
 
Türkiye'ye gelirken silahsız ve teçhizatsız olduklarını ancak sınırı  geçtikten sonra sınıra yakın noktada kuryenin getirdiği silahları alarak gecenin  kararmasıyla Amanos Dağları'na ilerlediklerini paylaşan Muhammed, İskenderun'daki  PKK'ya ait bir gruba katıldıklarını anlattı.
 
"DOLARLAR AFRİN'DEN GETİRİLİYORDU"
 
Dağda iken erzak konusunda kimsenin kendilerine yardım etmediğini  belirten Muhammed, erzak temini için sivilleri rehin aldıklarını itiraf etti.
 
Muhammed, rehin aldıkları sivillerden birini erzak alması için şehir  merkezine gönderdiklerini aktararak "Amanoslarda bulunan örgütün yöneticilerinde  Amerikan doları bulunmaktaydı. Bu paralar kuryeler aracılığıyla Afrin'den  getiriliyordu." dedi.
 

"SİLAHLAR AFRİN'DEN KURYEYLE TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR"

 
Teröristlerden Reşit Alo da  2015 yılında Afrin'de PYD içerisinde  faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.
 
Daha sonra  PKK'nın saflarına katılması için Türkiye'ye gönderildiğini  anlatan Alo, "Sivil olarak Amanos Dağları'nın derinliklerine kadar gittik ve bize  orada silah verdiler. Amanos Dağları'nda PKK terör örgütünün cephaneliği  bulunmaktadır, bize o cephanelikte silah verdiler. PKK terör örgütü bu silahları  kuryeler aracılığıyla Suriye'nin Afrin bölgesinden getirmektedir. Bu cephaneliğin  yerini ben bilmiyorum yalnızca yöneticiler ve sabotajcılar bilmektedir. Kurye  Renas-Şiyar kod adlı şahıstır." bilgilerini verdi.
 
Alo, PKK ve PYD terör örgütüne katıldığı için pişman olduğunu ifade  ederek "Bize Türk devletini çok farklı anlattılar. Bizi yakalarlarsa veya  yakalanırsak işkence yapacaklarını söylediler. Ancak yakalandığımızda bize çok  iyi davrandılar ve çok şaşırdık." dedi.
 

EYP TUZAKLAMIŞLAR

 
İddianamede, şüphelilere yer gösterme işlemi yaptırıldığı aktarılarak  teröristlerin Erzin'de örgütün mutfak tüpüyle hazırladığı el yapımı patlayıcı  (EYP) patlayıcının tuzaklandığı yeri ve 4 ayrı erzak deposunun yerini gösterdiği  kaydedildi.
 
Şahıslara fotoğraf üzerinden örgüt mensuplarının teşhis işlemlerinin  yaptırıldığı anlatılan iddianamede, Amanos Dağları'nda bulunan PKK terör örgütü  üyelerinin ve hiyerarşik yapısıyla ilgili bilgilerin, Irak'ın kuzeyinde bulunan  PKK terör örgütü unsurları ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan PYD terör örgütüyle  ilgili bilgilerin ve Amanos'ta bulunan PKK unsurlarının yapmayı planladıkları  eylemlere yönelik bilgilerin dosyaya eklendiği kaydedildi.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.