PKK'nin ölüme terk ettiği Afrinli yaşlıları Türk askeri kurtardı

Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK unsurlarından arındırılan bir köyde terör örgütlerince ölüme terk edilmiş iki yaşlıyı kurtararak Türkiye'ye ulaştırılmalarını sağladı. Hassa Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından bakımevine yerleştirilen iki kişiden 82 yaşındaki adamın gözlerinin görmediği, 80 yaşındaki kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi

HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PYD/PKK unsurlarından arındırılan Afrin'in bir köyünde örgüt tarafından ölüme terk edilmiş iki yaşlıyı kurtararak Türkiye'ye ulaştırılmalarını sağladı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TSK'ya ait birlikler Hatay sınırı karşısında Afrin'in batısındaki operasyonda Bilal Ağa köyünü teröristlerden temizledi. Köydeki evlerde arama-tarama yapan askerler, iki ayrı evde ölüme terk edilmiş yaşlı bir kadın ile bir erkeğe rastladı.

Mehmetçik tarafından zırhlı ambulans ile köyden çıkarılan 82 yaşındaki Ahmet Hannan ve 80 yaşındaki Azime Hüseyin, sınırdaki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hassa Hassa Devlet Hastanesine getirilen Ahmet Hannan ve Azime Hüseyin burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Yapılan muayenede Hannan'ın sol gözünün görmediği, sağ gözünün ise kısmi gördüğü, Azime Hüseyin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Hannan ve Hüseyin Hassa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Antakya Bakım Evine sevk edildi.

Askeri yetkililer, Hannan ve Hüseyin'in terör örgütü PKK/KCK/PYD tarafından ölüme terk edildiğini, bulunduklarında karınlarının aç olduğunu ve Mehmetçik'in kendilerine kumanyasını verdiğini belirtti.

"Türk askeri kazandı, bizi kurtardı"

Hannan, AA muhabirine PKK/KCK/PYD'li teröristlerin yerel halka korku salarak zulmettiğini anlatarak, "Evimizi talan ettiler. Köyümüzde Türk askeri kazandı, bizi kurtardı." dedi.