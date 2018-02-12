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PKK'nın korkulu rüyası! Onlar da gidiyor

12 Şubat 2018 Pazartesi - 9:43 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 9:43

Zeytin Dalı Harekâtı’nda Afrin şehir merkezine yapılacak operasyona tecrübe kazanmış güvenlik korucularının da götürüleceği öğrenildi


Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin şehir merkezine yapılacak meskûn mahal operasyonuna, Güneydoğu'daki çukur operasyonlarında görev yaparak tecrübe kazanmış güvenlik korucularının da götürüleceği öğrenildi. İl ve ilçe jandarma komutanlıklarının çalışma yaptığı; Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkâri'de görev yapanlar arasından gönüllülerin seçileceği belirtildi. Habertürk’ten Mehmet Kayahan’ın haberine göre Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Kürt kökenli korucular harekâta katılarak operasyonun Kürtlere karşı yapıldığı algısını kıracak” dedi.
 

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Zeytin Dalı Harekâtı Afrin güvenlik korucuları
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