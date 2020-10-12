PKK’nın kirli planı uygulamada: İstihbarat 1 yıl önce tespit etmişti

Diyarbakır’daki ailelerin eyleminden rahatsız olan terör örgütü PKK , kaçırdığı çocukların zorla videosunu çekip örgüt propagandası yaptıracağı istihbarat birimlerince tespit edilmişti.

Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde PKK tarafından kaçırılan çocukları için 406 gündür eylemlerini sürdüren ailelerden rahatsız olan terör örgütü kirli bir plan tezgahladı. İstihbarat birimleri, geçtiğimiz yıl eylül ayında PKK'nın, kaçırılan çocuklarla kara propaganda videosu çekip, örgütün yayın organlarında ve sosyal medyada yayınlayacağını tespit etmişti. PKK’nın planının istihbarat birimlerince ortaya çıkarılmasından bir yıl sonra örgüt planını sahneye koydu. Geçtiğimiz yıl eylül ayında deşifre edilen hain planını uygulayan örgüt, ailesi evlat nöbeti tutan, 2 yıl önce Diyarbakır ’da 18 yaşındayken kaçırılan Mustafa Biçer’in videosunu PKK’ya yakın bir haber sitesinde yayınladı.

‘GÖZYAŞLARI ELE VERDİ’

Diyarbakır'da 2 yıl önce HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Mustafa için geçen yıl 3 Eylül'den beri kanser hastası eşi Ayşegül Biçer ile birlikte oturma eylemini sürdüren Rauf Biçer, bugün oğlunun terör örgüt PKK'ya yakın bir haber sitesinde röportajının yayımlandığını söyledi. Görüntüleri izlediğini söyleyen Biçer, oğlunun silah zoruyla konuştuğunu ifade etti. Oğlunun gözlerinden çok ağladığını fark ettiğini anlatan Biçer, bu konuşmanın oğlunun iradesiyle yapılmadığını akardı. Biçer, "Oğlumu silah zoruyla konuşturuyorlar. Oğlum, vatanına, bayrağına bağlı biriydi. Onun defalarca terör örgütünden kaçmak istediği sırada yakalandığını biliyorum. Oğlum, kendi iradesiyle konuşmuyor. Yaptığı o konuşmalara inanmıyorum. Gözlerinden ne kadar çok ağladığı bellidir. Oğlum oradan kaç gel. Annen ile birlikte senin hasretini yaşıyoruz. Çocuğumuzu ilk kez bu halde görüyoruz. 2 yıldan fazladır ondan bir haber alamıyordum. Oğlumun HDP tarafından zorla kaçırıldığını bütün dünya biliyor. Bunların kayıtları da var bende. Oğlumu bugün zorla konuşturmuşlar. Oğlum, kendi iradesiyle asla PKK'yı desteklememiş. Allah'ın izniyle ben oğlumu onların elinden alacağım ve HDP il binasının önünü de terk etmeyeceğim" dedi.

'EVLATLARIMIZ KENDİ İRADELERİYLE BU KONUŞMALARI YAPMIYORLAR'

Evlat nöbetindeki ailelere seslenen Biçer şunları söyledi: "Buradan bütün ailelere sesleniyorum, evlatlarımız kendi iradeleriyle bu konuşmaları yapmıyorlar. Bu tür sözlere inanmayın. Çocukları silah zoruyla konuşturuyorlar. Oğlum röportajda Diyarbakır'da doğduğunu söylüyor, oysaki Manisa 'da doğdu. Evlatlarım batıda büyüdüler. Kürt olduğumuz halde Kürtçe bilmezler. Aileler, böylesi açıklamalara inanmasınlar. Oğlumu infaz da edebilirler, çünkü bunlar dinsiz ve imansızdır."

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 18 OLDU

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.