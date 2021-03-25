PKK'nın hedefindeki köy Derecik'te hayat normale döndü

Kimi 60 yaşındaki bir ev hanımı, kimi 11 yaşındaki bir çocuk, çiftçiler de terörün hedefi olmuş, güvenlik korucuları da. Burası Hakkari'ye bağlı 22 bin nüfuslu Derecik ilçesi.
Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari'ye bağlı Derecik ilçesi, yıllarca terör örgütü PKK'nın saldırılarının hedefi oldu. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek 700'ye yakın vatandaş terör saldırılarında şehit oldu. O şehitler için de ilçede şehitlik yapıldı.
Derecik, binlerce metre yükseklikteki dağların arasındaki bir yerleşim yeri. Terör örgütü PKK da o dağların zirvelerinden saldırmış yıllarca Derecik halkına ve güvenlik güçlerine. Peki, o saldırılar nasıl sona erdi? Operasyonların ardından Irak'ın kuzeyinde üs bölgeleri kuran Türk Silahlı Kuvvetleri bölgenin güvenliğini garanti altına aldı.