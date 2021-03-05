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PKK'nın cezaevi yapılanmasına operasyon! HDP eski il başkanı da gözaltında

DHA |  05 Mart 2021 Cuma - 11:04 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 11:04

Eskişehir’de terör örgütü PKK/KCK’nın cezaevi ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP eski il başkanı E.T.'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.


Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK’nın cezaevi ile HDK yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen şüpheliler tespit edildi.
 
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda HDP eski il başkanı E.T., il yönetim kurulu eski üyesi M.S.A. ve il disiplin kurulu eski üyesi R.R. gözaltına alındı.  Şüphelilerden D.A. ise, Şırnak’ın Silopi ilçesinde yakalandı.
 
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Emniyetteki sorgularının ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 'PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanmasında yer aldığı, terör örgütünün hedef, amaç ve çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri ve terör örgütünün propagandasını yaptıkları' iddia ediliyor.
 
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HDP PKK operasyon Eskişehir
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