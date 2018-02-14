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PKK'lılar Esad askerlerinin hırsızlığını TSK'ye mal etmeye çalıştı

14 Şubat 2018 Çarşamba - 11:06 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 11:06

Terör örgütü PYD/PKK yanlısı sosyal medya hesapları, Doğu Gutalı ve Filistinli çocukları Afrin'de gibi paylaşırken Esed rejimi askerlerine ait fotoğrafı Türk askerine aitmiş gibi göstermeye çalıştı


Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, Türk Silahlı  Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için  farklı bölgelerde yaralanan çocukları Afrin'deymiş gibi gösterirken, Esad rejimi  askerlerinin Hama'da yaptığı hırsızlığı da TSK yapmış gibi sunmaya çalıştı. 
 
Terör örgütü yandaşlarının, sosyal medyada "TSK'nın çocukları hedef  aldığı" yalanıyla paylaştığı fotoğrafın, Doğu Guta'da Esad rejimi saldırılarında  yaralanan bir bebeğe ait olduğu ortaya çıktı.
 
 
"Afrin'de yine çocuklar hedef alındı" yalanıyla paylaşılan yaralı  çocuklara ait başka bir fotoğrafın da 8 Temmuz 2014'te Esad rejiminin sivil  katliamına ilişkin bir haberde kullanıldığı belirlendi.
 
"Afrin'de katliamı durdurun" etiketiyle paylaşılan yararlı çocuk  görselinin ise 30 Temmuz 2014'te, İsrail'in hava saldırısında yaralanan  Filistinli bir bebeğe ait olduğu tespit edildi.
 
Böylece terör destekçilerinin, farklı yer ve zamanlarda çekilmiş çocuk  görsellerini kara propagandalarına alet etmeye çalıştıkları görüldü.
 
Öte yandan, PYD/PKK yandaşları, Esad rejimi askerlerinin yaptığı  hırsızlık üzerinden de TSK ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak istedi.
 
 
Örgüte yakın hesapların, "Türk askerinin tavuk hırsızı olduğu"  yalanıyla servis ettiği fotoğrafın, Suriye'nin Hama iline bağlı El Kuseyr  ilçesinde çekildiği ve 19 Mayıs 2014'te "Esad ordusunun askerleri hırsızlık  yapıyor" başlıklı bir haberde kullanıldığı ortaya kondu.
 
Fotoğrafta, Esad rejimine bağlı askerler, ellerinde ölü tavuklarla  yürürken görülüyor.
 
Örgütle bağlantılı hesaplar, daha önce de Doğu Guta'da ölen Ümame  bebeği Afrinli gibi göstermeye çalışmış, AA'nın Afrin'de stratejik öneme sahip  Burseya Dağı'nda çektiği ve harekatın sembolü haline gelen Türk bayraklı asker  fotoğrafı üzerinden kara propaganda yapmaya kalkmıştı.
 

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