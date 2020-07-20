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PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

AA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 22:01 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 22:01

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda tespit edilen iki sığınakta silah, mühimmat ve paylayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca  düzenlenen "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü  kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı değerlendirilen 2 sığınak tespit  edildi.
 
Yapılan aramada, 2 AK-47 piyade tüfeği, bu silahlara ait 39 şarjör, 8  dragonuv keskin nişancı tüfeği şarjörü ve 38 fişek, 745 PKM fişeği, 54 adet 5,56  milimetrelik fişek, 27 adet 12,7 milimetrelik fişek, 2 hücum yeleği, Rus tipi  RG-42 el bombası, 6 el bombası kılıfı, 2 jeneratör, 3 panço, patlayıcı madde  yapımında kullanılan 12 kilogramlık tüp, 8 uzaktan komutalı patlayıcı madde  telsiz düzeneği anahtar sistemi, 9 kondaktör el yapımı patlayıcı kodlayıcı, 3  bağlantı kablosu, 20 metre infilaklı fitil, 2 uzaktan kumanda, sensör anahtar  sistemi, elektrikli fünye ve 2 el telsizi bulundu.
 
Bölgede operasyon sürüyor.
 

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Hakkari PKK Cilo Operasyonu
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