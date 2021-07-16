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PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer öldürüldü!

16 Temmuz 2021 Cuma - 10:08 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 10:48

MİT'in Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'taki operasyonunda, Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak’tan Türkiye’ye gönderilmek istenen el yapımı patlayıcıları imal eden iki PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
 
Kadrolar üzerindeki nüfuzunu korumak isteyen ancak güvenli mağaralar dışına adım atamayan üst düzey örgüt mensupları, örgüt varlığının devam ettiğini kanıtlamak amacıyla metropollerde eylem yapılması talimatı verdi. Dewran Gilidax kod adlı Emrah Yıldızer ve Andok Oramar kod adlı Barış Soydan’ın ürettiği patlayıcıların söz konusu eylemlerde kullanılması planlanıyordu.
 

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MİT kuzey ırak türkiye Barış Soydan Emrah Yıldızer
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