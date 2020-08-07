07 Ağustos 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.007 -2.63 EURO 8,6850 0.85
USD 7,3410 1.55 ALTIN 485,730 1.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

PKK'lı terörist Şırnak'ta teslim oldu

DHA |  07 Ağustos 2020 Cuma - 12:49 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 13:06

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Şırnak Cizre'deki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.


Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

ETİKETLER

pkk terörist şırnak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.