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PKK'lı terörist Musa Bulan öldürüldü!

DHA |  09 Temmuz 2020 Perşembe - 8:59 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 9:08

İçişleri Bakanlığı terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Avareş kod adlı Musa Bulan'ın öldürüldüğünü duyurdu.


İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da Van'ın Çatak ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan 'Avareş' kod adlı Musa Bulan olduğunun belirlendiğini duyurdu.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 28 Haziran'da Van Çatak'ta Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer alan 'Avareş' kod adlı Musa Bulan olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristlerin sözde Botan saha YJA Star komutan yardımcısı 'Sarya' kod adlı Meyri Kaplan ve 'Vejin' kod adlı Besna Tuman olduğu belirlenmiştir" denildi.
 
Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran'da Van'ın Çatak ilçesi Belbuka Yaylası'nda, yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen, 2 işcinin hayatını kaybettiği, 8 8 işçinin de yaralandığı EYP'li saldırının failleri arasında oldukları, daha önce açıklanmıştı.
 
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, 2 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 teröristin gözaltına alındığını duyurdu. 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi. 

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Musa Bulan terörist PKK
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