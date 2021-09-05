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PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

AA |  05 Eylül 2021 Pazar - 15:22 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 15:22

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.


 Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin 2013'te  terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
 
Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt  mensuplarının sayısı 143'e yükseldi.
 
  
 

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