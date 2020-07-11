İçişleri Bakanlığı gri kategoride aranan terörist Halis Eroğlu'nun öldürüldüğünü duyurdu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Hejar" kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi. Operasyonda ayrıca bir AK-47 kalaşnikof tüfeği, bir tabanca, iki el bombası ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.
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- PKK'lı terörist Halis Eroğlu öldürüldü!
PKK'lı terörist Halis Eroğlu öldürüldü!
AA | 11 Temmuz 2020 Cumartesi - 11:24 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 11:46