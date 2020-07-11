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PKK'lı terörist Halis Eroğlu öldürüldü!

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 11:24 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 11:46

Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Halis Eroğlu olduğu belirlendi.


İçişleri Bakanlığı gri kategoride aranan terörist Halis Eroğlu'nun öldürüldüğünü duyurdu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik  operasyonları kapsamında Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında İl Jandarma  Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz  hale getirildi.  Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde 500  bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Hejar" kod adlı Halis Eroğlu olduğu  tespit edildi. Operasyonda ayrıca bir AK-47 kalaşnikof tüfeği, bir tabanca, iki  el bombası ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.
 

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