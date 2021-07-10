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PKK'lı terörist eylem için geldiği Van'da yakalandı

DHA |  10 Temmuz 2021 Cumartesi - 12:09 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 12:09

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2014'te bir bankanın para nakil aracını soyan PKK'lı terörist, eylem için geldiği Van'da güvenlik güçlerince yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK  ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam  ediyor.
 
Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014'te  Beytüşşebap'da Ziraat Bankası para nakil aracını soyan ve "Devletin birliğini ve  ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan aranan S.T. isimli teröristin Van'a geldiğini  tespit etti.
 
Kamu kurumları ve görevlilerine yönelik eylem arayışında olduğu  belirlenen terörist, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bir  evde yakalandı.
 
Evde yapılan aramalarda, AK-47 uzun namlulu silah, tabanca ve 2 el  bombası ele geçirildi.
 
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.T, çıkarıldığı hakimlikçe  tutuklandı.

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