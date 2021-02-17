PKK'lı terörist Sonay Bakar'a müebbet hapis cezası!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yönelik suikast girişiminde bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan terör örgütü PKK üyesi Sonay Bakar, 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Bakar'a yardım ettiği suçlamasıyla yargılanan sanıklar Süleyman A. ile Levent Ö. ise beraat etti.

Örgüt tarafından geçen yıl Bakanlar Soylu ve Akar'a suikast için keşif yapmak üzere Türkiye'ye gönderilen Sonay B, önce İstanbul 'da örgüt üyesi 2 kişi ile irtibata geçti. Daha sonra Ankara 'ya gelen Sonay B, örgüt üyesi olduğunu söyleyerek polise teslim oldu. Sonay B. tutuklanırken, gözaltına alınan İstanbul'da irtibat kurduğu 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI

Sanıklar hakkında, Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Sonay Bakar ve avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Süleyman A. ile Levent Ö. ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı mazeret bildirerek duruşmaya katılmazken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının tamamlandığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasında bir değişiklik olup olmadığı yönünde duruşma savcısına söz verdi. Cumhuriyet savcısı, geçen celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanık Sonay Bakar'ın eylemden bilinçli olarak vazgeçmesi, icra aşamasına girmemesi nedeniyle, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu yönünden beraatını talep etti. Savcı, sanığın, terör örgütü PKK/KCK adına çok sayıda eylemde bulunduğunun tespiti, itirafları doğrultusunda birçok yere bomba düzeneği yerleştirmesinin sabit olması nedeniyle 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yakalandığında üzerinde bulunan belgelerin sahte olması nedeniyle de 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı, tutuksuz sanıklar Süleyman A. ve Levent Ö’nün ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapislerini istedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI