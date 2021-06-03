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PKK'lı kadın terörist böyle teslim oldu!

AA |  03 Haziran 2021 Perşembe - 17:59 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 17:59

Siirt'te PKK'lı kadın terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.


Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör  örgütü PKK mensuplarının teslim olmasını sağlamaya yönelik ikna çalışmalarının  sürdüğü bildirildi.
 
Bu kapsamda 12 yıldır terör örgütü PKK bünyesinde bulunan kadın  teröristin ikna sonucu güvenlik güçlerine teslim olmasının sağlandığı ifade  edilen açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli  işlemlere başlandığı belirtildi.
 
Açıklamada, Siirt Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü mensuplarının  teslim olması için yürütülen ikna çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

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Siirt terörist ikna
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