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PKK'lı 5 terörist ATAK helikopterleriyle vuruldu!

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 10:35 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 10:37

Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen PKK'lı 5 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
 
Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina’da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
 
 

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ATAK PKK terörist Pençe-Şimşek Operasyonu
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