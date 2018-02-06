Esad’dan şok YPG hamlesi! Görüntüler de var, ilerliyorlar

Irak'tan Suriye'ye giren PKK konvoyu, YPG'nin kontrolündeki bölgelerden geçerek Menbic'e kadar geldi. Beşar Esad rejiminin konvoyun Afrin'e doğru geçişine izin verdiği bildiriliyor. PKK konvoyu Afrin'e girerse TSK'yla büyük bir çatışma yaşanabilir.

Zeytin Dalı harekatı devam ederken, Afrin'de sıkışan terör örgütü PKK /PYD'ye askeri yardım götürmek isteyen terör konvoyu Menbiç sınırına ulaştı.Afrin'de ilk cephe hattı çöken terör örgütü şehir savaşlarına hazırlanırken, kuşatılan bölgede silah sıkıntısı çekiyor.

Terör konvoyunun geçtiği bölgeden gelen bir başka fotoğraf dikkat çekiyor. Türkiye sınırının hemen karşısında yer alan Tel Abyad'da ABD askerleri görüntülendi.

Bülbül kasabası çevresinde iki terörist canlı yakalandı. YPG'li teröristlerden dün kurtarılan Dikmetaş köyü ve Sarkaya tepesinden ilk fotoğraflar geldi.

AFRİN'E SİLAH SOKMAK İSTİYORLAR

Geçtiğimiz gün Suriye 'nin batı Halep kırsalındaki askeri muhalifler, Suriye-Türkiye sınırında PYD/PKK işgalindeki Afrin'e gönderilmek istenen ağır silah yüklü bir aracı yakalamıştı.

Bölgeden Afrin'e silah girişi yapamayan terör örgütü, Menbiç-Tel Rıfat üzerinden yeni bir yardım hattı oluşturdu.

PKK KONVOYU MENBİÇ'TE BEKLİYOR

Terör örgütü PKK, ABD'den aldığı silahları rejimin denetiminde bulunan Nubul el-Zehra bölgesinden geçirerek Afrin'e sokmak istiyor. PKK'ya ait konvoyun Menbiç'te beklediği rejim kurmayları ile geçiş için pazarlık yaptığı öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN PAYLAŞILDI

Kamışlı ve Heseke'den gelen ABD silahları ile dolu konvoy terör örgütü tarafından sosyal medya hesaplarından duyurulmuştu.