PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu Mehmet Emin Ekinci öldürüldü

ÖZEL TALİMATLA GARA'DA GÖREVLENDİRİLDİ

2020 yılında Gara'da PKK/KCK'nın dış ilişkiler birimine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, örgüt yöneticilerinin irtibat ve intikallerinin durması nedeniyle Ekinci'nin, üst düzey örgüt mensuplarının faaliyetlerine yeniden işlerlik kazandırması amacıyla özel olarak bu bölgede görevlendirildiği öğrenildi.

ÖRGÜT KADROLARINDA ÇÖZÜLMEYİ HIZLANDIRIYOR

MİT tarafından hedefe yönelik gerçekleştirilen özel operasyonlar nedeniyle korunaklı alanlardan ayrılamayan üst düzey PKK/KCK yöneticilerinin, eylem gücü neredeyse bitme noktasına gelen örgütü bir arada tutabilmek ve alt kadrolar ile irtibat kurabilmek için güvenilir isimlere bel bağladığı belirtildi. Bu nedenle örgüt içinde kritik görevlere yönelik düzenlenen bu tip operasyonların, örgütün intikal ve irtibat kanallarını koparttığı gibi örgüt kadroları arasındaki çözülmeyi de hızlandırdığı bildirildi.