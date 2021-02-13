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PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu teslim oldu

DHA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 18:09 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 18:09

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. 2006 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının, son olarak Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 25'e yükseldi.

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İçişleri Bakanlığı PKK/KCK ikna
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