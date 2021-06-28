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PKK eylem için özel birlik göndermiş! MSB açıkladı

DHA |  28 Haziran 2021 Pazartesi - 10:57 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 11:02

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dün Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi." ifadeleri kullanıldı.


Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Gara'da dün etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği açıklandı.
 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerinin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği anımsatıldı. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi" denildi.

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