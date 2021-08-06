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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan 7 kişiye dava açıldı

AA |  06 Ağustos 2021 Cuma - 18:05 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 18:05

Silahlı terör örgütü PKK'nın elebaşı hükümlü Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan 7 kişi hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından  hazırlanan iddianamede, silahlı terör örgütü PKK ile ilgili genel bir açıklama  yapılırken, sanık avukatlarla ilgili suça konu eylemlere yer verildi.
 
Sanık avukatların PKK/KCK silahlı terör örgütünün "önderlik komitesi"  içerisinde yer alan ve 12 Eylül ile 28 Kasım 2007 tarihlerinde Abdullah Öcalan  ile İmralı Adası'nda görüşme yaptıklarının anlaşıldığı kaydedilen iddianamede,  Öcalan'ın bu görüşmelerde talimat verdiğinin görüldüğü ifade edildi.
 
Örgüt ile örgüt elebaşı arasında kuryelik yaptıklarına yönelik  suçlama
 
Talimatlar sonrasında terör örgütünün Türkiye sınırları içerinde  demokratik özerlik ilanında bulunduğu, demokratik özerlik temel alınarak kurumlar  kurulmasıyla terör örgütünün adeta sözde alternatif devlet idaresi oluşturduğu,  KCK Türkiye yapılanmasıyla ilgili sözde sözleşme hazırlandığı, hazırlanan  sözleşmenin Demokratik Toplum Konfereralizmi (DTK) sözleşmesi olarak  adlandırıldığı, bu sözleşmeyle yasama, yürütme ve yargı erklerinden oluşan  yapılanma oluşturduğunun bilindiği aktarılan iddianamede, şu değerlendirme  yapıldı:
 
"PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul  Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında yapılan çalışmalarda; KCK  içerisinde 'alan merkezleri' adı altında KCK yürütme konseyi başkanlığına bağlı  olarak 'KCK önderlik komitesi'nin oluşturulduğu, terörist başıyla görüşme öncesi  ve sonrasında yürütme içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt  mensuplarıyla üyelerin, terör örgütünün amaçları doğrultusunda oluşturulan komite  bünyesinde kurulan Asrın Hukuk Bürosu'nda toplantı yaptıkları, PKK 'önderlik  komitesi yürütmesi'nde faaliyet gösteren avukatların, terörist başı Öcalan ile  yakalanan diğer örgüt mensuplarının vekilliklerini yaptıkları, terörist başı ve  cezaevinde kalan diğer hükümlülerle yaptıkları görüşmeler sonrasında gündeme  ilişkin siyasi gelişme, haber, örgütsel faaliyet ve açıklamaları Öcalan'a  ilettikleri, aldıkları talimatları ise PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerine  aktararak terör örgütüyle terörist başı arasında 'kuryelik' yapmak suretiyle  terör örgütünün varlığını devam ettirebilmesi için alınan talimatlar  doğrultusunda örgüt mensuplarının yönlendirilmesi ve örgütün stratejisini  belirlemesinde görev aldıkları yönünde bilgiler elde edilmiştir."
 
"Sözde avukat ve sözde hukuk bürosu" ifadeleri kullanıldı
 
Sanıklarla ilgili telefon görüşmelerine de yer verilen iddianamede, bu  kişilerin savunmalarında, "suçlamaları kabul etmedikleri, PKK terör örgütünün  sözde 'önderlik komitesi' içerisinde yer almadıkları, telefon görüşmelerinin  avukatlık göreviyle ilgili olduğu, İmralı'da bulunan örgüt elebaşıyla  görüşmelerinin de avukat-müvekkil ilişkisi kapsamında bulunduğu ve Öcalan'ın  örgütsel talimatlarını, notlar alarak örgütün açık alan yapılanmasına iletme gibi  bir durum olmadığı" yönünde beyanda bulundukları dile getirildi.
 
Sanıklardan Cengiz Yürekli'nin ise sorulara cevap vermediği ve susma  hakkını kullandığı kaydedildi.
 
 "Avukatların PKK'nın sözde 'önderlik komitesi' içerisinde yer  aldıkları, İmralı'daki Öcalan'ın sözde avukatlığını üstlendikleri, sözde  avukat-müvekkil ilişkisi adı altında örgüt elebaşının örgütün dışarıdaki açık  alan yapılanmasına iletmek istediği örgütsel talimatları-mesajları örgütün  dışarıdaki mensuplarına ilettikleri" öne sürülen iddianamede, şu ifadeler  kullanıldı:
 
"Sanıkların örgüt elebaşının savunmasını yapmak adına bir çok örgüt  mensubu avukat ile birlikte İstanbul Beyoğlu'nda bulunan, örgüt faaliyetlerine  özgülenmiş Asrın Hukuk Bürosu isimli sözde hukuk bürosunda bir araya geldikleri,  bu büro üzerinden hukuksal faaliyet adı altında örgütsel faaliyetlerine devam  ettikleri, yine İstanbul'da sözde dernek adı altında faaliyet gösteren TUAD  (Tutuklu Aileleri ile Dayanışma Derneği) isimli dernek üzerinden tutuklanan örgüt  mensuplarına hukuki yardım sağladıkları, tutuklu örgüt mensuplarının ailelerine  örgütün talimatları doğrultusunda ulaşarak herhangi bir ihtiyaçları olup  olmadığını sordukları, yani bu sözde derneği de örgütsel amaçla kullandıkları,  örgütün talimatları doğrultusunda cezaevlerinde süresiz açlık grevine giren örgüt  mensuplarına destek için toplantılar organize ettikleri, örgüte müzahir  basın-yayın organlarına demeçler verdikleri, yine o dönem örgütsel faaliyetlerin  odağı haline gelen DTP (Demokratik Toplum Partisi) bünyesinde illegal yapılanma  olarak sözde hukuk komisyonları kurulduğu anlaşılmıştır."
 
Onbeşer yıla kadar hapis cezası talebi
 
Sanıkların, "Öcalan'a Tecrit uygulanıyor" ve "Avukatları 300 gündür  görüştürülmüyor" gibi söylemleri örgüte müzahir basın-yayın organlarında  yayımlattırarak kamuoyunda ve uluslararası alanda negatif algı oluşturdukları,  kendi örgüt üyelerini konsolide ettikleri ve Türkiye'yi de 'bir tutukluya-mahkuma  kötü davranıyor' şeklinde gösterdikleri savunulan iddianamede, bu kişilerin  Türkiye'yi uluslararası alanda da zor duruma sokmaya çalıştıklarının ve  sanıkların bazı telefon görüşmelerinde örgütsel ideoloji doğrultusunda  söylemlerde bulunarak devlet için 'katil, şerefsiz' gibi ifadeler  kullandıklarının anlaşıldığı bilgisi verildi.
 
Avukat sanıklar Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe,  Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu ve Rezan Sarıca'nın, "silahlı terör örgütünü  üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması  talep edilen iddianame, gönderildiği İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından  kabul edildi.
 
Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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PKK Abdullah Öcalan avukat
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