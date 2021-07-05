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PKK’dan hain pusu! Operasyon başlatıldı

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 10:51 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 10:58

Son dakika haberi... Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında PKK tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, askeri araçta hasar oluşurken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.


Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK hain bir saldırı girişiminde bulundu.  
 
Gece saatlerinde yaşanan olayda, bölgede devriye görevindeki askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.  
 
Patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken, askeri araçta hasar meydana geldi. 
 
Güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlattı. 

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pkk terörist patlama
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