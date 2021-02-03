PKK'da istismara ödül! 2 örgüt üyesi intihar etti, 2'si hamile kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı televizyon programında anlattığı terör örgütündeki tecavüz olayının detayları ortaya çıktı. Terör örgütünün sözde Gever Eyaleti sorumlusu Hogir Maraş kod adlı kırmız kategoride aranan Remzi Demiroğlu’nun, zorla dağa kaçırılan 14-17 yaşları arasındaki 4 kıza tecavüz ettiği, kızlardan 2’sinin intihar ettiği, 2 kızın ise hamile kaldığı belirlendi. Terör örgütünün ise kız çocuklarına tecavüz eden sözde Gever Eyaleti sorumlusunu cezalandırmak yerine ödüllendirerek terfi ettirdiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında anlattığı terör örgütü PKK 'da yaşanan tecavüz ve sonrasında gelişen intihar olayı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları kapsamında; B.T. isimli terör örgütü teslim oldu. Teslim olan terörist B.T güvenlik güçlerine verdiği ifadede örgütün kadınlara karşı uyguladığı insanlık dışı vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

İKİ İNTİHAR

Teslim olan B.T.; örgütte bulunduğu süre içerisinde sözde Gever Eyaleti sorumlusu Hogir Maraş kod adlı Remzi Demiroğlu'nun, 14-17 yaşları arasında kandırılarak örgüte katılan 4 kız çocuğuna, 2020 yılı içerisinde tecavüz ettiğini ve bu durumu hazmedemeyen Sozda kod adlı ve Civana kod adlı isimli iki kız çocuğunun intihar ettiğini anlattı.

TECAVÜZ ETTİ TERFİ ALDI

Zorla tecavüz edilen ve hamile kalan Dersim Derya kod adlı kız çocukları ise örgüt tarafından Hakurk Bölgesine zorla gönderildi. 2 kızın intiharına neden olan 2 kızı hamile bırakan teröriste ise terör örgütü ceza vermek yerine ödüllendirdi. Terör örgütü üst yönetimi yaşanan tecavüz ve intihar olayları ile ilgili göstermelik soruşturma açtı. Sözde soruşturma kapsamında Hogir Maraş kod adlı Remzi Demiroğlu'nu görevden alındı. Ancak kısa bir süre sonra terfi ettirerek başka bir göreve getirildi. Örgüt olayları kız çocuklarının uğradığı vahşeti gizlemek ve yaşanan intihar olaylarını kapatmak maksadıyla çatışmada öldükleri şeklinde açıklamalarda bulundu.

SÜREKLİ OLARAK YAŞANIYOR