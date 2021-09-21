PKK bombacısı yakalandı!

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda bombalı eylem hazırlığında olan PKK 'lı terörist Murat Y., yakalandı. Teröristin, Yunanistan 'da 3 yıl bomba ve suikast eğitimi aldığı ortaya çıkarken, evine yapılan baskında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yenişehir ilçesinde 15 Eylül'de bir vatandaş, hareketlerinden şüphelendiği kişiyle ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine İstihbarat, Terörle Mücadele ve Özel Harekat timleri harekete geçti. Çevredeki MOBESE kameraları o bölgeye odaklandı. Teröristin hareketleri adım adım takip edildi. Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini korunması noktasında hassasiyet göstererek terörist Murat Y.'i ıssız bir sokakta kıstırdı. Güvenlik güçleri teröriste 'teslim ol' çağrısında bulundu. Kaçamayacağını anlayan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin kaldığı evde yapılan aramada silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

YUNANİSTAN'DA BOMBA EĞİTİMİ ALMIŞ

Teröristin, yapılan sorgulamasında Yunanistan'da bomba eğitimi aldığı, Diyarbakır'da ses getirici bir eylem yapmak üzere kırsaldan görevlendirildiği öğrenildi. Teröristin ayrıca örgütün değişik kamplarında suikast, bombalı saldırı ve silah eğitimi aldığı da ortaya çıktı. Teröristin emniyetteki sorgulaması devam ederken kendisine yardım ve yataklık ettiği değerlerin bazı isimlerin de yakalanması için nokta operasyonlar devam ediyor. Teröristin vereceği bilgiler doğrultusunda operasyonun başka il ve ilçelere kaydırılacağı öğrenilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.