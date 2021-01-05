Boğaziçi Üniversitesindeki eyleme ilişkin açıklama geldi! 17 kişi...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesindeki eyleme ilişkin, “An itibariyle 17 gözaltı vardı. Bu gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2’si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Gözaltına alınan 17 kişi arasında MLKP dahil örgütsel kaydı olanlar da var” dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, koronavirüs testi pozitif çıkan ve izole olması gereken bazı kişilerin kuralları hiçe saydığını ve bunun denetimlerde tespit edilmesi ile işlem yapıldığını bildirdi. Çataklı, izolasyon kurallarına uymayanların sayısını da açıkladı.

Çataklı, "Salgın ile mücadele kapsamında vali ve kaymakamlıklarca bugüne kadar 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir. Bu denetimler sonucunda izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 vatandaştan 139 bin 693 vatandaşın izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi." dedi.

243 TERÖRİST İKNA EDİLEREK DAĞDAN İNDİRİLDİ

Koronavirüs salgını değerlendirmesinin ardından terörle mücadele konusuna geçen Çataklı, 2020'nin rakamlarını paylaştı.

Çataklı, 321 teröristin teslim olduğunu belirtti, "243'ü aileleriyle görüşerek ikna yoluyla dağdan indirildi." dedi.

9'U KIRMIZI KATEGORİDEN 104 SÖZDE YÖNETİCİ ETKİSİZ

Çataklı, geçen yılki operasyonlarda 9'u kırmızı kategoride aranan sözde yönetici 104 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI