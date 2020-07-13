Pizzagate olayı nedir? Jeffrey Epstein kimdir? Adrenochrome ve Wayfair sonrası yeniden gündeme geldi!

Twitter ve Reddit platformlarında Wayfair'ın kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddiası, tüm dünyanın en çok konuştuğu konular arasına girince Pizzagate olayı ve bu skandalda adı geçen Jeffrey Epstein tekrar konuşulmaya başlandı. Skandal sonrası, Amerika Birleşik Devletleri'nde kız çocuklarını istismar eden ve fuhuş ağı oluşturduğu belirtilen ünlü milyarder Jeffrey Epstein tutuklanmış ve 10 Ağustos 2019 tarihinde Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde intihar etmişti. Peki, Pizzagate olayı nedir?

Wayfair sosyal medyada konuşulmaya başlayınca, yıllar önce ortaya çıkan Pizzagate olayı yeniden gündeme geldi. Clinton’un destekçisi olan James Alefantis’ın sahip olduğu pizzacının paravan olduğu ve uzun bir pedofili zincirinin kilit noktasında bulunduğu iddiaları ortaya çıktı. Peki, Pizzagate olayı nedir? Jeffrey Epstein kimdir

PİZZAGATE OLAYI NEDİR?

Hillary Clinton ve Barak Obama’ya kadar uzanan Pizza Gate skandalı ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Amerika’nın önde gelen zenginleri ve siyasetçileri için sapkın partilerde çocukların kurban edilmesi ve cinsel istismarda bulunması olayı, WikiLeaks belgeleriyle ortaya çıktı. İddialar üzerine yapılan araştırmalarda ABD Federal Seçim Komisyonu (FEC)’de James Alefantis’ın Hillary Clinton’a bağış yaptığı görülüyor.

Clintonlardan, Obamalara, birçok siyasi ve ünlü isim söz konusu skandalda anılırken, “Pizza Gate” ismi ile ortaya çıkan skandalın tam ortasında kayıp çocuk vakaları var. Pizza Gate skandalında yıllar boyunca çocukların kaçırılıp, çok küçük yaşlarda çeşitli işkencelerle öldürüldüğü, eğlenceli törenlerle çocuklara işkence yapıldığı, her yaşta çocuğa tecavüz edildiği sapık partiler yapıldığı söyleniyor. Belli düzeydeki insanların yaptıkları sapıkça partilere çocuk pazarlayan pizzacının mail kutularını da pizza siparişleri dolduruyor. Clintonlardan, Obamalara, birçok siyasi ve ünlü isim söz konusu skandalda anılırken, “Pizza Gate” ismi ile ortaya çıkan skandalın tam ortasında kayıp çocuk vakaları var. Pizza Gate skandalında yıllar boyunca çocukların kaçırılıp, çok küçük yaşlarda çeşitli işkencelerle öldürüldüğü, eğlenceli törenlerle çocuklara işkence yapıldığı, her yaşta çocuğa tecavüz edildiği sapık partiler yapıldığı söyleniyor. Belli düzeydeki insanların yaptıkları sapıkça partilere çocuk pazarlayan pizzacının mail kutularını da pizza siparişleri dolduruyor.

Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’in de korkunç olaylara karıştığı ve Maxwell’in Andrew’in akrabası olan Christina Oxenberg’e, Epstein için nasıl ağ oluşturulduğunu anlatmasının ardından skandallar patlak vermişti.

Hollywood yıldızı Catherine Oxenberg’in de kız kardeşi olan 56 yaşındaki Oxenberg, Epstein’e “genç kızlar tedarik etmekle” suçlanan Maxwell’in ona ‘Jeffrey’nin beğendiği kız tipini biliyorum ve ona uygun kızlar ayarlayıp eve getiriyorum’ dediğini açıklamıştı.

Jeffrey Epstein kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde kız çocuklarını istismar eden ve fuhuş ağı oluşturduğu belirtilen ünlü milyarder Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019 tarihinde Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde intihar etmişti.

66 yaşında olan Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğunu istismar etmek ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Epstein ile bağlantılı olduğu belirlenen Miami Başsavcısı Alex Acosta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki Çalışma Bakanlığı görevinden istifa etmişti.

Jeffrey Epstein, 20 Ocak 1953 tarihinde New York'ta dünyaya geldi. Finans alanında hizmet vermeye başlayan Jeffrey Epstein, Amerika'nın en önemli milyarderleri arasında yer almıştı.

Milyarder iş adamı hakkındaki son soruşturma reşit olmayan kızlara para karşılığı cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin iddiaları içeriyor. Çocukların yaşlarının 14'e kadar indiği kaydediliyor.

6 Temmuz'da New Jersey'ye özel jetiyle indiğinde gözaltına alınan Epstein, reşit olmayan çok sayıda genç kıza cinsel taciz suçundan geçmişte hüküm giymişti.

2008 yılında suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve olası bir ömür boyu hapis cezası yerine 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

O dönem avukat olan ABD Çalışma Bakanı Alex Acosta, tartışmalı anlaşma nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

Epstein, duruşmasında ifade vermesi beklenen iki tanığa yüklü miktarda para ödemekle de suçlanıyordu.

İşadamı suçlamaları reddediyordu ve suçlu bulunması halinde, 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyordu.

Milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, zengin ve güçlü insanlarla iyi ilişkileri olan bir isimdi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew bir dönem arkadaşlık yaptığı isimler arasındaydı.