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Piyasaya çıktı ve Türkiye'ye ilk kez geldi! Fiyatı en altta olacak...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yerli otomobili Günsel’i Türkiye’ye getirdi. MÜSİAD Expo 2020 Fuarı’nda sergilenen ve test edilebilen Günsel ziyaretçilerden tam not aldı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel “Batarya maliyetleri dolayısıyla içten yanmalı motorlu araçlarla yarışmak pek mümkün değil. Elektrikli araç sınıfında fiyatı en altta olacak otomobil Günsel diyebiliriz. İçten yanmalı araç fiyatlarıyla elektrikli araç fiyatları arasında olma hedefimiz var.” açıklamasında bulundu.
Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1.2 milyon saat emekle ürettiği Günsel MÜSİAD Expo 2020 Fuarı’nda sergileniyor.