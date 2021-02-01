Piyasalarda son durum ne? 1 Şubat 2021 piyasalarda gün sonu!

Gün içinde en düşük 1.471,54, en yüksek 1.500,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kazanarak tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 431 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi, 19,00 puan artarak 1.492,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 11,50 puan ve yüzde 0,78 kazançla 1.484,95 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.471,54, en yüksek 1.500,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 artışla 1.492,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,84, sanayi endeksi yüzde 1,48, hizmetler endeksi yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 1,30 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,14 puan ve yüzde 0,77 artışla 1.584,51 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73'ü prim yaptı, 26'sı geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Karsan Otomotiv, Garanti BBVA, Odaş Elektrik, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.867,40 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.867,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,2 azalışla 431 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2134 lira, satışta 7,2423 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3165 lira, satışta 7,3458 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2100, sterlin/dolar paritesi 1,3680, dolar/yen paritesi de 104,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,2 artışla 55,7 dolardan işlem görüyor.