Piyasalarda kritik hafta! Nefesler tutuldu bu karar bekleniyor

Piyasalar için hem yurt içinde hem de yurt dışında kritik hafta. Yatırıcımlar bayram öncesi pozisyon belirliyor. Tatil sürecinde risk almak istemeyenler nakde geçmeyi tercih ediyor. Bir yandan ABD’den gelecek veriler, bir yandan da Merkez’in faiz kararı merakla bekleniyor.

Yatırımcıların bir gözü ABD ’de açıklanacak verilerde, bir gözü de Merkez Bankası toplantısından çıkacak kararlarda. Koronavirüs aşısındaki başarılı süreç piyasaları rahatlatırken, ‘delta’ varyantının yayılma hızı, endişeleri artırmaya devam ediyor. Bayram öncesi risk almayan yatırımcılar ise nakitte kalmayı tercih ediyor.

Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:

Herkes gibi yatırımcılar da bu noktada Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) gelecek nihai iç rahatlatıcı açıklamayı bekliyor. DSÖ ise yeni varyantlar karşısında normale dönüş için aceleci olunmaması yönünde bir yaklaşım sergiliyor.

DELTA VARYANTI ENDİŞELERİ DEVAM ETTİRİYOR

Kurların yüksek seyri ve artan döviz ihtiyacı turizm sezonunu önemli hale getirmiş durumda. Turizm sezonundan beklenen döviz desteği, aşı ve virüse ilişkin gelişmelere bağlı.

İlk etkiler gösteriyor ki, iki doz aşı etkisini gösterirse çok hızlı bir şekilde piyasalarda tepkisini izleyebiliriz. Öte yandan aşının delta varyantına karşı da etkili olduğuna dair gelecek olumlu haberler sektör kadar tüm piyasaları rahatlatacak.

AŞI VE ENFLASYON

Merkez bankaları pandemi sürecinde enflasyon baskısı karşısında sıkıştı. Bir yanda ertelenen talepler devreye girmeye başlıyor, bir yandan enflasyon oluşuyor, öte yandan aşılamaya rağmen yeni delta varyantı çıkıyor.

En büyük 20 ekonominin maliye bakanları geçtiğimiz cumartesi uyarıda bulundu: Yeni varyantlar ve gelişmekte olan ülkelerde aşılara zayıf erişim küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor. Tüm ekonomilerin gözü ise Fed ’de. Piyasalara likidite desteğini azaltacak adım; sert dalgalanma getirebilir.

MERKEZ'İN ENFLASYON VE KUR BEKLENTİSİ

Yatırımcıların yakından takip ettiği Merkez Bankası’nın piyasa katılımcı anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14.5’ten yüzde 15.6’ya yükseldi.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Yıl sonu dolar /TL kuru beklentisi ise 8.95 TL’den 8.99 TL’ye yükselirken, yıl sonu büyüme beklentisi de yüzde 4.9’dan yüzde 5.8’e yükseldi. Dolar kuru bir aydır yatay seyirde hareket ediyor.

Kritik 'faiz' haftası! Piyasa bu kararı bekliyorDolar/TL 17 Haziran’dan bu yana 8.71 - 8.63 bandında dalgalandı. Turizm geliri artışı ile kurun aşağı hareketle biraz daha rahatlaması gündeme gelebilir. 8.64’ün altındaki kalıcı kapanışlar biraz daha kur tarafında nefes almayı getirecek.

HİSSE SENEDİ HANGİ ŞARTLAR ALTINDA PRİM YAPABİLİR?

Hisse senedinin fiyatının değer kazanması, değer kaybetmesi farklı nedenlerle gerçekleşebilir. Hisseye gelen talep fiyatın belirlenmesinde en önemli faktör. Talebin dayanağı ise farklı olabilir. Söz konusu talep kısa süreli olabileceği gibi uzun vadeli olması da mümkün.

1- Şirketin kârlılığına yönelik olumlu beklentiler vardır. Bu tür beklentileri çoğunlukla uzun vadeli yatırımcılar takip eder. Örneğin firma yatırım yapıyordur. Yatırımları bitecektir. Bunun beklentisi ile pozisyon alınır.

2- Şirketin operasyonel faaliyetlerinde bir gelişme yaşanacaktır. Bu tür bir beklenti daha ziyade kısa vadeli spekülatif beklentilerle hareket edenlerin gözetlediği gelişmelerdir. Bu tür beklenti de önceden alınır. Örneğin gayrimenkul satışı, varlıkların yeniden değerlenmesi, yeni bir ortaklık.

2- Şirketin operasyonel faaliyetlerinde bir gelişme yaşanacaktır. Bu tür bir beklenti daha ziyade kısa vadeli spekülatif beklentilerle hareket edenlerin gözetlediği gelişmelerdir. Bu tür beklenti de önceden alınır. Örneğin gayrimenkul satışı, varlıkların yeniden değerlenmesi, yeni bir ortaklık.

3- Hisse senedini talep eden yabancı ya da yerli kurumlar belli bir oranın üzerinde alım yaptıklarında açıklama yapmak zorundadır. Alım yapılan fiyat, oluşan piyasa fiyatının üzerinde ise yeni fiyat bu beklenti ile alınmaya başlar. Bu da hisse fiyatını yükselten bir faktördür.

4- Şirketin yeni bir anlaşma yapması, satışlarını artırabilecek proje geliştirmesi, faaliyetlerini yükseltebilecek ürün geliştirmesi, ekonomik faktörlerden dolayı ürünlerine talebi artıracak bir gelişme yaşanması gibi gelişmeler hissenin fiyatını artıran faktörler arasında yer alır.

5- Küresel bazda emtia fiyatlarındaki değişimler, ham madde fiyatlarını etkileyebilecek gelişmeler, fiyat üzerinde birinci derecede etkilidir. Petrol fiyatındaki artışın şirketler için bir maliyet kaynağı olması gibi.

6- Dünyadaki gelişen trendler fiyat hareketlerini etkileyen önemli bir unsurdur. Örneğin elektrikli otomobil sektörüne geçiş beraberinde yeni sektörleri oluştururken mevcut sektörlerde de daralmaya sebep olabilecektir.

7- Hisse senetlerinin fiili dolaşımdaki sayılarının az olması, tek elde toplanması, hisseye hâkim olan ortakların alım ya da satım yönündeki eğilimleri ile sert fiyat dalgalanmaları oluşabilmektedir.

8- Hisse senedindeki sert düşüşler sonrasında firmaların geri alım programı açıklaması hisse senedi fiyatına orta vadede olumlu yansıyabilmekte.