Piyasalar son çeyreğe hazırlanıyor

Koronavirüs salgınının damga vurduğu 2020 yılında pandemiyle birlikte değişen yaşam şartlarına adapte olmaya çalışılırken piyasalar da son çeyreğe hazırlanıyor. Geride kalan 20 yılın son çeyreğinin 14’ünde BIST 100 Endeksi değer kazanırken altısında kaybettirdi. Dolar ise son çeyrekleri ağırlıklı olarak değer artışıyla geçirdi. 20 yılın son 12 çeyreğinde değeri artarken sekizinde düştü. Borsada ve dolarda hareketli dönemin önümüzdeki günlerde sürmesi muhtemel görünüyor. Kurda 7,40 TL’nin üzerinde takip edilecek ilk direnç 7,60 seviyesinde bulunuyor.

Borsada dirençler

BIST 100 Endeksi’nin 200 günlük ortalamasında tutunduğunu görmekteyiz. Bu seviyeden gelen tepki alımları güçlenme eğilimi sınırlı da olsa gözleniyor. Endeks 1.090 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 1.112-1.125-1.144-1.165 direnç seviyelerini aşmayı deneyecektir. Burada önemli olan eylül ayı kapanışının 1.165 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi olacaktır. Eğer bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleşirse endeks son çeyrekte zirveyi aşma çabası içerisinde olacaktır.

Altının ons fiyatı, 1.970 doları aşmada zorlandı. 1.920-1.940 dolar bölgesinin üzerinde kalabilmesi yeniden 1.970’in aşılması yönünde enerji toplamasını sağlayacaktır.

Hava yollarında iyileşme

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) hafta sonu yayınladığı verilere göre, ağustos ayında havalimanı yolcu trafiği bir önceki aya göre toparlanma gerçekleştirdi. Gözlenen artışın ağustosun turizm faaliyetlerinin en yükseğe çıktığı dönem olmasıyla bağlantılandırılması mümkün. Özellikle de yurt içi uçuşlarda toparlanma gözleniyor. Verilere göre ağustos ayında iç hat yolcu sayısı yıllık bazda yüzde 37 düşüş ile 5,76 milyona gerilerken geçtiğimiz temmuz ayında bu oran yüzde 50 idi. Ancak yurt dışı uçuşlarındaki kısıtlı hal yolcu sayısına da yansıyor. Ağustos ayında yurt dışı hatlarda yolcu sayısı yüzde 73 düşüşle 3,81 milyona geriledi.

Spor kulüpleri kazandırdı