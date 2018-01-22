Piyasalar hareketlendi! Borsa değer kazandı, dolar düşüyor...

Afrin operasyonu sonrasında ilk işlemlerde 3.85'i gören ve bu sabah 3.82 civarında güne başlayan dolar/TL, öğleden sonra 3.79'un altını test etti. Güne alımlarla başlayan ve gün boyu pozitif seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da ise kazanç yüzde 1'i geçti.

Afrin'e düzenlenen operasyon nedeniyle dolar /TL ilk işlemlerde 3.85'i gördükten sonra bugün düşüşe geçti ve 3.80'in altına indi. Borsa İstanbul 'da ise yüzde 1'i aşan bir yükseliş yaşanıyor.

Türkiye, Suriye 'nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesine beklenen operasyonu cumartesi günü akşam saatlerinde başlattı. Zeytin Dalı adı verilen operasyonda ilk olarak F16’lar terör örgütlerine ait hedefleri bombaladı. F16’lar vurduktan sonra dün de tanklar sınırı geçti ve kara operasyonu başladı.

Operasyon, hafta sonu başlatıldığı için piyasalar tarafında yansıması görülmedi. İlk tepki gece saatlerinde Asya kotasyonlarında görülmeye başlandı. Cuma günü kapanış saatlerinde 3.8060 TL seviyesinde olan dolar kuru, Asya kotasyonlarında 3.8508 seviyesine kadar çıktı.

Harekatın asıl etkisi bugün daha net hissediliyor. Güne sınırlı bir tepki ile başlayan dolar, cuma kapanış seviyesinin altına indi ve 3.80'in altını gördü.

Dolar/TL kuru, saat 17:11'de cuma günü kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 3.7894'de yer aldı. Euro ise yüzde 0,10 düşüşle 4.6520'den işlem gördü.