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Piyasalar bu hafta TCMB'nin faiz kararını bekliyor

AA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 11:14 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 11:14

Küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve artan jeopolitik risklerle geçen hafta genelinde dalgalı bir seyir izlenirken, bu hafta yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.


Dünya genelinde toplam Kovid-19 vaka sayısı 15 milyona yaklaşırken,  can kaybı da 600 bini aştı. Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı  ülke olmayı sürdüren ABD'de, son dönemde günlük vaka sayılarının rekor seviyelere  ulaşmasının ardından 20'nin üzerinde eyalette normalleşme kesintiye uğrarken,  kısıtlamaların yeniden uygulanma riski de ülke ekonomisinin toparlanma sürecini  tehdit ediyor.
 
Jeopolitik tarafta ABD ile Çin arasında tırmanan gerilim de  yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Geçen hafta ABD yönetimi, Çinli  teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirirken, ABD  Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab,  yaptıkları telefon görüşmesinde, "güvenli 5G çözümleri" konusunda birlikte  çalışma vurgusu yaptı.
 
Geçen hafta ABD'de başta perakende satışlar olmak üzere haziran ayına  ait tüm aktivite göstergeleri güçlü gelmeye devam etti. ABD'de haziran ayı  perakende satışlar aylık yüzde 7,5 ile  beklentiyi aşarken, önceki ay verileri de  yukarı revize edildi. Haziran dönemine ilişkin kapasite kullanımı yüzde 68,6 ve  sanayi üretimi aylık yüzde 5,4 artışla beklentiden belirgin yüksek gerçekleşti.
 
Hafta genelinde dalgalı bir seyir izleyen New York borsasında cuma  günü Dow Jones endeksi yüzde 0,23 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve  Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artış gösterdi. Dolar endeksi geçen hafta 95,8 ile 10  Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrasında bugün 96 seviyelerinde  yatay hareket ediyor. Cuma günü yüzde 0,63'ün üzerini gören ABD 10 yıllık tahvil  faizleri ise bugün yüzde 0,6170 seviyelerine geriledi.
 
Avrupa tarafında geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa  beklentisi doğrultusunda temmuz toplantısında faizleri sabit tutarken, 1 trilyon  350 milyar avroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) boyutunda da  değişikliğe gitmedi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde,  toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Ekonomik toparlanmayı desteklemek ve  orta vadede fiyat istikrarını korumak için büyük miktarda parasal teşvik  gerekiyor." ifadelerini kullandı.
 
Analistler, ECB'nin temmuz toplantısında faizlerde ve varlık alım  programlarında değişikliğe gitmese de gelecek aylarda para politikasında daha  fazla gevşemeye gidebileceğini tahmin ediyor.
 
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip corona virüsün  (Kovid-19) ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı ve gelecekteki  bütçe konusunda cuma gününden bu yana devam eden müzakerelerde henüz anlaşma  sağlayamazken zirve programı tekrar uzatıldı.  Zirvede, salgının ekonomik  etkilerine karşı hazırlanan toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı  ile yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok  Yıllı Mali Çerçeve" taslağı müzakere ediliyor.
 
AB ülkeleri içinde "Tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Hollanda Danimarka, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk  karşılıyor. Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi  verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.Macaristan ve Polonya, AB  fonlarının hukukun üstünlüğü şartına bağlanmasına soğuk bakıyor. Böyle bir  durumda bütçe ve kurtarma programını veto etmeyi planlıyor.
 
Avrupa'da geçen hafta boyunca pay piyasalarında karışık bir seyir  izlenirken, cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35 ve İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 0,63 yükseldi, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.  Geçen hafta 1,1453 ile 4 ayın en yüksek seviyesini gören avro/dolar paritesi,  bugün yüzde 0,1 düşüşle 1,1425 seviyelerinde hareket ediyor.
 
Asya borsalarında yeni hafta karışık bir seyirle başlarken, kapanışa  yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,6 değer kazandı. Japonya'da  haziran  dış ticaret açığı 268,8 milyar yen ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken,  Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.
 
Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta genelinde  küresel pay piyasalarına paralel karışık bir seyir izledi. BIST 100 endeksi uma  gününü yatay bir seyirle 118.786,10 puandan kapatsa da haftalık bazda yüzde 3,46  yükseldi. Cuma gününü 6,86 seviyelerinden tamamlayan dolar/TL ise yeni haftaya  yatay bir başlangıç yaptı.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hafta sonu yabancı para  zorunluk oranlarında değişiklik yaptığını duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada,  "Normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi  amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm  yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmasına karar  verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 9,2 milyar ABD doları  tutarında döviz ve altın cinsinden likidite çekilmesi beklenmektedir." ifadeleri  kullanıldı.
 
Bu hafta, yurt içinde perşembe günkü TCMB Para Politikası Kurulu  toplantısının, yurt dışında ise dünya genelinde cuma günü açıklanacak Satınalma  Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip  edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın  destek, 120.000  direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
 
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
 
09.00 Almanya, haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
 
10.00 Türkiye, mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
 
10.00 Türkiye, mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu
 
10.00 Türkiye, haziran ayı yurt dışı ÜFE
 
11.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı cari işlemler dengesi

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